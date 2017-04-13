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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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iPhone 8吃補 外資喊買台郡、欣興

2017-04-13  10:52

〔記者卓怡君／台北報導〕美系外資出具最新報告，看好因iPhone 8即將發表，PCB廠商台郡（6269）與欣興（3037）訂單大增，將因此受惠，調升兩檔個股評等至加碼，台郡目標價上修至132元，欣興目標價則為22.8元。

今日買盤湧向台郡與欣興，價量齊揚，至於華通（2313）今日早盤亦大漲。

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  • 台郡今年表現備受外資看好。（記者卓怡君攝）

    台郡今年表現備受外資看好。（記者卓怡君攝）

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