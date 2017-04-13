全聯總裁徐重仁臉書道歉：我真的失言了

2017-04-13 10:56

〔記者楊雅民／台北報導〕全聯福利中心總裁徐重仁一句「年輕人很會花錢」，引爆失言風波，徐重仁稍早在全聯福利中心臉書粉絲團具名抱歉，坦言「我真的失言了」。

徐重仁道歉全文：

大家好，我不是全聯小編，我是徐重仁。

昨日收到一位年輕同仁向我諫言：「總裁，您失言了」

回想我當時發言，確實是出於對自己孩子說話的心情：

其中夾雜著疼惜、擔憂，想求好，卻又太過心切。

而那些話語也的確是從我那個世代的立場出發，

有失周全。

思考得不夠，話說得太快，造成媒體和年輕朋友誤會。

儘管絕非惡意，但仍感到抱歉。

此刻是一個讓我深切反省自己的契機，

我對年輕世代的瞭解顯然還不夠深入，

也提醒了我：我與我這個世代的人，

是不是經常只用自己世代的經驗，就簡單做出評判？

而沒有設身處地了解年輕人的處境與心情。

網路上不少人說，台灣不可能會有因為失言而道歉的

老闆。我想，我很願意做這麼一位。

因為，我是真的失言了。

接下來，我希望自己能少說，多聽，

更謙卑地去學習和理解年輕世代的聲音。

年輕的朋友們，請接受我的歉意，

我相信勇於反省與善意和解，

仍是眼前我們的社會最需要的力量。

無論你是否認同，你能讀到這裡，

願意多聽我說這些，我都誠心感謝。