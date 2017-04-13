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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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連2漲 下週油價估漲5角

本週國際油價仍維持上週高檔態勢。（圖擷取自能源局網站）

2017-04-13  10:25

〔記者黃佩君／台北報導〕本週油價仍維持上週高檔態勢，因近期國際政治緊張影響油價上漲，包括北韓即將進行核子測試及利比亞油田產量尚未恢復等。截至今天中油指標原油價格來到每桶54.45美元，根據油價公式估計，下週國內汽柴油將分別調漲0.5元台幣，漲勢已維持2週。

近期國際情勢動盪，本週包括杜拜及北海布蘭特原油皆站上每桶55美元大關。影響因素包括北韓即將進行核子測試，以及美國上週發射飛彈攻擊，敘利亞戰事擴大，導致利比亞油田再度關閉。

截至今天，中油指標原油價格來到54.45美元，較上週的52.72美元上漲3.28%；依據中油浮動油價公式估計，下週國內汽柴油將分別調漲0.5元。

若油價如估計，下週每公升92無鉛汽油24.8元、95無鉛汽油26.3元、超級柴油22.5元。實際油價仍以中油週日中午公布為準。

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2017年4月13日‧星期四‧丁酉年三月十七日
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