王文洋為愛怒嗆王永慶 這句話讓父子反目
2017-04-13 10:45
〔即時新聞／綜合報導〕週刊報導，宏仁集團總裁王文洋與女友呂安妮婚外情以分手收場，且雙方早已分居，兩人當年轟轟烈烈的愛情讓台塑集團創辦人王永慶震怒。媒體報導，王文洋一句「你還不是一樣娶三妻四妾」，父子幾乎反目。
本報報導，王文洋與呂安妮1995年發生婚外情，台塑集團創辦人王永慶對此不滿，把王文洋踢出台塑。後來王文洋創立「宏仁集團」，1999年呂安妮更生下王泉力，2007年王文洋元配陳靜文因胃癌過世，但等了這麼多年，王文洋卻宣布「不會再婚」。
《壹週刊》報導，王文洋和呂安妮分居已久，並驚傳雙方早就分手。對此，宏仁集團公關顧問梁家堯表示，王文洋自2007年至今都是單身，且2003年買下「御之苑」後，從來沒有與呂小姐住在一起過，既未住在一起，何來分居之說？
《蘋果日報》報導，王文洋與呂安妮戀情爆出時，王永慶大為光火，呂安妮還親自寫萬言書給王永慶，表明「不要身分、也要跟著王文洋」，當時王文洋則回應「呂安妮是重要的人」。
報導指出，王永慶要求王文洋離開呂安妮，傳出王文洋怒嗆父親「你還不是一樣娶三妻四妾」，父子幾乎反目。王文洋後來自創宏仁集團，與台塑漸行漸遠。
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