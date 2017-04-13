| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 財經

ETF規模創新高 元大投信獲選台灣區最佳ETF管理公司

2017-04-13  09:59

〔記者張慧雯／台北報導〕元大投信ETF規模近期創下2111億元歷史新高紀錄，市場占有率超過70%，國內ETF規模為1248億元，海外ETF規模為863億元（含期信ETF）更連續8年獲亞洲資產管理雜誌票選為台灣區最佳ETF管理公司。

元大投信總經理劉宗聖表示，台灣ETF市場在過去2年於整個大中華區ETF市場的發展，扮演領頭羊的角色，主要是因為2014年元大投信領先發行第一檔槓桿/反向型ETF之後，帶動ETF明顯成長；也因此，香港也於2016年開放發行槓桿/反向ETF，元大投信更因為擁有發行槓桿/反向ETF經驗，今年獲邀擔任易方達香港顧問，協助發展槓桿/反向型ETF。

元大投信執行副總黃昭棠表示，自2015年以來發行元黃金、元石油之後，2016年再發行元大S&P原油正2、元大S&P原油反1、以及元大S&P黃金反1等ETF，都受到市場青睞，根據交易所資料顯示，原型與槓槓原油ETF目前多為所有ETF中成交量前十大，而規模也相對高，顯示原油與一般民眾生活息息相關，投資人對油價有感的情況下，油價出現波動時，投資人會有相對應的多空操作機會。

廣告
  • 20170413元大投信榮獲AAM兩項大獎。（圖由元大投信提供）

    20170413元大投信榮獲AAM兩項大獎。（圖由元大投信提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧和風牛丼
泰式✧辣拌豬頸肉
日式甜點✧水饅頭
這樣炒雞蛋更滑嫩！
轉寄

標題：ETF規模創新高 元大投信獲選台灣區最佳ETF管理公司


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月13日‧星期四‧丁酉年三月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.