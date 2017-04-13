ETF規模創新高 元大投信獲選台灣區最佳ETF管理公司
2017-04-13 09:59
〔記者張慧雯／台北報導〕元大投信ETF規模近期創下2111億元歷史新高紀錄，市場占有率超過70%，國內ETF規模為1248億元，海外ETF規模為863億元（含期信ETF）更連續8年獲亞洲資產管理雜誌票選為台灣區最佳ETF管理公司。
元大投信總經理劉宗聖表示，台灣ETF市場在過去2年於整個大中華區ETF市場的發展，扮演領頭羊的角色，主要是因為2014年元大投信領先發行第一檔槓桿/反向型ETF之後，帶動ETF明顯成長；也因此，香港也於2016年開放發行槓桿/反向ETF，元大投信更因為擁有發行槓桿/反向ETF經驗，今年獲邀擔任易方達香港顧問，協助發展槓桿/反向型ETF。
元大投信執行副總黃昭棠表示，自2015年以來發行元黃金、元石油之後，2016年再發行元大S&P原油正2、元大S&P原油反1、以及元大S&P黃金反1等ETF，都受到市場青睞，根據交易所資料顯示，原型與槓槓原油ETF目前多為所有ETF中成交量前十大，而規模也相對高，顯示原油與一般民眾生活息息相關，投資人對油價有感的情況下，油價出現波動時，投資人會有相對應的多空操作機會。
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