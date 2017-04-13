台塑化CFB鍋爐燃料 將以燃煤取代石油焦

2017-04-13 09:49

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑化宣布，近年來製程使用石油焦遭外界誤解而引發諸多疑慮，配合雲林縣政府政策，決定改用燃煤來取代石油焦。

台塑化總經理曹明指出，這兩套流體化床（Circulating Fluidized-Bed,CFB） 鍋爐，是使用美國能源部2003年所公布潔淨能源製程（Clean Coal Technology Programs），此製程適用燃煤及石油焦為燃料。

但由於燃料變更依法必須進行環評變更作業，預計將於今年6月15日前提出申請，待環保署通過後半年內即可改用燃煤。而為確保轉換燃煤後能符合雲林縣政府空污排放標準的政策，仍需約2年時間，投入10億元增設相關污染防制設備。