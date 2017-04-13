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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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崇越第一季營收成長 股價上漲

2017-04-13  09:37

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體材料商崇越科技（5434）昨公布3月份合併營收為18.57億元，較上月成長2.2％，較去年同期成長2.5％，第一季累計合併營收為55.71億元，較去年第四季逆增1.9％，較去年同期成長1.2％，營運淡季不淡，激勵早盤股價一度漲幅逾1％。

崇越科技受惠高階光阻液、光罩保護膜及LED相關材料持續拉貨，加上矽晶圓漲價效應，帶動第一季合併營收維持近56億元高檔水準。隨時節步入半導體傳統旺季，崇越今年第二季與第三季營運成長動能將逐季增強，全年營收與獲利可望續創新高。

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  • 崇越集團董事長郭智輝。（記者洪友芳攝）

    崇越集團董事長郭智輝。（記者洪友芳攝）

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