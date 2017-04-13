4/13重要財經新聞一覽

2017-04-13 09:09

自由時報財經︰檢察機關駕駛適用責任制 勞動部︰確有需要 林伯豐︰公部門做不到 卻要民間做

勞動部擬將檢察機關駕駛適用責任制，排除一例一休限制。對此，工商協進會批評：「只許州官放火、不許百姓點燈」；工業總會質疑：「勞動部認為司機不能丟包檢察官，卻可以丟包其他人？」中小企業總會則指出，這凸顯勞基法確有不可行之處，應全面修法，不該只為檢察機關開特例。

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