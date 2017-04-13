4/13重要財經新聞一覽
自由時報財經︰檢察機關駕駛適用責任制 勞動部︰確有需要 林伯豐︰公部門做不到 卻要民間做
勞動部擬將檢察機關駕駛適用責任制，排除一例一休限制。對此，工商協進會批評：「只許州官放火、不許百姓點燈」；工業總會質疑：「勞動部認為司機不能丟包檢察官，卻可以丟包其他人？」中小企業總會則指出，這凸顯勞基法確有不可行之處，應全面修法，不該只為檢察機關開特例。
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蘋果日報財經︰在家可充電 和泰插電式油電車登台
和泰車（2207）深化布局國內節能車市場，昨再宣布導入全新Prius PHV插電式油電混合車，總經理蘇純興表示，隨環保節能成為全球趨勢，也將持續與原廠同步推出最新節能車款，今年油電混合車佔比估可回到約10%水準。
工商時報財經︰摩根士丹利：iPhone8帶財 較i7大增62％
蘋果將於下半年推出iPhone8，根據摩根士丹利證券昨（12）日最新評估，將為相關供應鏈帶來高達770億美元（約合新台幣2.4兆元）營收，較iPhone7大幅增加62％，但並非所有供應鏈廠商雨露均沾，看好三星、索尼、大立光、LG Innotek、阿爾卑斯電氣、台積電、台郡等可望受惠。
中國時報財經︰鑽石級SQF驗證 林鳳營鮮乳領先全台
味全公司從2015年8月起推動「食安三部曲」，至今歷時一年多徹底實踐「安心、透明、公開」的食安訴求，具體達成全產品溯源、配方簡單化、品質與國際接軌，是全台第一家也是唯一所有工廠全數通過全球堪稱「鑽石級」的SQF（Safe Quality Food；食品安全品質標準）驗證、全產線食安獲國際認可的食品公司，帶領台灣食品標準與品質邁向國際，且不斷創立里程碑！
經濟日報財經︰5+2產業衝 風電最熱門
蔡政府推動五加二產業發展政策，綠能科技產業最搶手，離岸風電已吸引九家以上國內外廠商申請投入20個案場，規劃裝置容量合計已達10GW（100億瓦），遠超過行政院設定的2025年前達3GW政策目標。
星島日報財經︰大灣區概念股崛起 恒指彈升225點止跌
受到中央表明今年要研究制定粵港澳大灣區發展規劃的消息刺激，港股扭轉前日頹勢，原本昨日恒指走勢窄幅向下，最多曾跌94點，惟因兩地粵港澳大灣區相關的股份被追捧，加上資金湧入部分大隻藍籌股已推高指數，於臨近收市前一小時，港股拗腰彈，最終收復失地，收報24313點，升225點，終止連跌四日的頹勢。
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