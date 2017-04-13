台股開盤下跌12.96點 報9804.72點
2017-04-13 09:01
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天開盤下跌12.96點，跌幅0.13％，報9804.72點，成交金額為16.74億元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 台股
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 新影片曝光！亞裔醫被拖下聯航前 員警說這些...
- 豬哥亮對她有恩... 王彩樺談謝金燕兒身世之謎
- 北市》限制級電子遊樂場嚴管 18年沒新店開張
- 一例一休擺一邊…周湯豪連續工作52天掛彩
- 中部7縣市今萬安演習 這時段嚴禁趴趴走
- 紅葉村、愛國蒲 颱風受災戶遷建動土
- 晚年孤獨無依 白冰冰悲修自己墳
- 國航超賣機位 將列營運評鑑績效
- 誣川普妻曾伴遊 英媒道歉賠9千萬
- 李明哲案 李妻：共產黨抓人 國民黨圍事
- 陰謀論？聯航濺血醫生被爆暗黑史 外媒揭露....
- 噁男火車上露鳥 美眉發抖蒐證
- 唐振剛親手餵食 迷倒地方媽媽
- 自由廣場》黑鷹直升機 比比台灣土耳其
- 屏東國中小教師介聘 兼行政擬加分
- 痛心… 6億年珍貴化石 強國挖來當磷肥種田
- 醫病》9歲男童運動後昏倒 醒來半攤竟因這病症
- 軍人年改版本 高層要軍方「勿再提本會期不處理」
- 今13：30中部萬安演習 高鐵5站聯外交通受影響
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Legislators pass resolution on Lee Ming-che detention
- 藍營黨魁之爭有賄選？詹啟賢：樁腳很難講
- 東海常飄臭味 揪2印刷廠違法排廢
- 石門水庫擬建排砂隧道 市府：恐釀水患
- 《雷神3》預告狂破迪士尼點擊紀錄 稱霸漫威系列作品
- 扮孕婦搶銀樓 警巡邏逮個正著
- 魚菜共生啟迪 邑米社大研發狗公廁
- 里長協助 外配來台8年終獲歸化
- 反飛行場領證 賽嘉部落將提訴願
- 《小檔案》員山人的共同記憶
- 神像肚裡小神像 2百年前渡海來台
- 前「辣妹」團員爆遭性愛片勒索 家暴夫保母疑合謀
- 杜特蒂收回登中業島插旗誓言
- 配合聯國制裁 台灣已禁北韓煤礦進口
- 「年輕人很會花錢」徐重仁被譙翻
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 No surprise that Trump-Xi talks featured Taiwan
- 不甩洪反對 黨團決提年改版本
- 經部速准亞泥採礦展限 太魯閣族提訴願
- 連人權都透過買辦 立委批中國格局低
- 自由廣場》〈北社評論〉對「前瞻基礎建設計畫」的期許
- 04/13 各報重點新聞一覽
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台股開盤下跌12.96點 報9804.72點
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分