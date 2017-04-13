川普：中國大陸並非匯率操縱國
2017-04-13 04:44
〔中央社〕美國總統川普今天一改之前的態度表示，中國大陸並未操縱匯率以獲得貿易優勢。
川普在接受「華爾街日報」訪問時似乎企圖平息這項一觸即發且可能減損與大陸關係的議題。川普數天前才與大陸國家主席習近平在佛羅里達州會晤。
川普告訴華爾街日報：「他們不是匯率操縱國。」
另外一項也是一反過去說法的態度是，他表示，對是否重新提名葉倫（Janet Yellen）為聯邦準備理事會（Fed）主席持開放態度。
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