川普：中國大陸並非匯率操縱國

2017-04-13 04:44

〔中央社〕美國總統川普今天一改之前的態度表示，中國大陸並未操縱匯率以獲得貿易優勢。

川普在接受「華爾街日報」訪問時似乎企圖平息這項一觸即發且可能減損與大陸關係的議題。川普數天前才與大陸國家主席習近平在佛羅里達州會晤。

川普告訴華爾街日報：「他們不是匯率操縱國。」

另外一項也是一反過去說法的態度是，他表示，對是否重新提名葉倫（Janet Yellen）為聯邦準備理事會（Fed）主席持開放態度。