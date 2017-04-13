| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 財經

川普：中國大陸並非匯率操縱國

2017-04-13  04:44

〔中央社〕美國總統川普今天一改之前的態度表示，中國大陸並未操縱匯率以獲得貿易優勢。

川普在接受「華爾街日報」訪問時似乎企圖平息這項一觸即發且可能減損與大陸關係的議題。川普數天前才與大陸國家主席習近平在佛羅里達州會晤。

川普告訴華爾街日報：「他們不是匯率操縱國。」

另外一項也是一反過去說法的態度是，他表示，對是否重新提名葉倫（Janet Yellen）為聯邦準備理事會（Fed）主席持開放態度。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧橙香魚排
電鍋菜✧翠玉蛤蜊
用電鍋就能做優格！
台式滷排骨這樣做！
轉寄

標題：川普：中國大陸並非匯率操縱國


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月13日‧星期四‧丁酉年三月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.