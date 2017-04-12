大福彩、大福獎摃龜！今彩539頭獎開出2注
2017-04-12 22:31
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月12日）開獎的第106000029期大福彩頭獎、大福獎都摃龜；第106000087期今彩539，頭獎2注中獎，每注可得獎金800萬元，分別由南投縣埔里鎮南門里中山路二段320號1樓的彩富彩券行、彰化縣員林鎮黎明里民生路111號1樓的蘭帝彩券行開出。
第106000029期大福彩中獎號碼為：「02、04、06、20、26、34、35，特別號05。」頭獎摃龜；貳獎共4注獲得，每注可得25萬元；參獎共106注獲得，每注可得4000元；肆獎共1984注獲得，每注可得400元；普獎共1萬6424注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共9注獲得，每注可得10萬元。
第106000087期今彩539中獎號碼為「03、23、25、27、34」，頭獎共2注獲得，每注可得800萬元；貳獎共165注獲得，每注可得2萬元；參獎共6253注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬1574注獲得，每注可獲得50元。
第106000087期39樂合彩中獎號碼為「03、23、25、27、34」，四合共6注中獎，每注可得21萬2500元；三合共165注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6138注中獎，每注可得1125元。
第106000087期3星彩中獎號碼為「884」，正彩共15注中獎，每注可獲得1萬2500元。
第106000087期4星彩中獎號碼為「3301」，正彩共15注中獎，每注可獲得12萬5000元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」報導〕
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 蔣友青婚宴照曝光！新娘背景大有來頭
- 低薪好苦悶？全聯總裁：年輕人太會花錢....
- 男子未繫安全帶自撞護欄 慘遭後方車輛追撞死亡
- 04/12 各報重點新聞一覽
- NBA》風波未平 歐克利為鬧場事件出庭
- 酷玩4萬人散場亂象 民眾怨高鐵如「屍速列車」
- 救護車鳴笛急奔北檢！報案婦人卻消失...
- 舊照撞臉安以軒 唐國師曬美腿細腰
- 求十年好孕到！市長來探龍鳳雙胞胎
- MLB》球速僅138公里 42歲日投依然宰制大聯盟（影音）
- 陳水扁口述揭密 2000年就職小紙條是「他」傳的
- 部落大學校長 賴清德擬不續任
- 朴槿惠第5度獄中受訊 韓檢擬17日提起公訴
- 白百何老公也出軌？ 網爆夫妻各玩各的
- 自由廣場》李明哲家書關鍵字：協助調查
- 未搭配專用硬質床墊 嬰趴睡芬蘭嬰兒床悶死
- 豬哥亮癌末養病 女聲要他「調整呼吸」
- NBA》籃網明例行賽最終戰 林書豪輪休不打
- 張宇懷孕5個月 D奶→F奶「內衣都穿不下」
- 菁英艙空姐染麻疹 長榮：7日返台後未再執勤
- 泰國潑水節訂新規 女性露奶罰5千
- 1片女優…H奶寫真女星 拍完AV息影關推特
- 水手擊落太空人 烤蚱蜢搶鋒頭
- NBA》魏少創新猷 柯瑞大讚「他的表現非常突出」
- 日職》萊爾德終於開轟 火腿力克軟銀止敗
- 日、美蔬果農藥標準寬 進口我國成違規冠軍
- 惡狼襲胸 害她跌倒受傷
- 外交部：川習會中國提台灣 美制式回覆
- 夢想翻轉偏鄉童 替代役家變書香站
- 公園預定地疑似有城牆石 柯：北門正在蓋快來搬
- 差很大 洋香瓜每斤近百元 西瓜6元
- 雄中校內選舉搞KUSO 「納粹」入政見
- 千億富少轟店員 網紅女友鑽戒放閃
- 唇顎裂歌手不曾埋怨父母 「留下我就是最大的禮物」
- 中壢中原陸橋 15日夜間封橋檢測
- 男子被飛車開槍追殺 警不排除遭人伏擊
- 包容蔣友青脫序 義肢千金8年不離不棄
- 運保護箱至蘭嶼引疑慮 原能會：為核廢外運做準備
- 來台8年終獲身分 外配讚：台灣是最溫暖的家！
- 未開發票逃漏稅？ 國稅局：公有路邊停車費依法開收據
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：大福彩、大福獎摃龜！今彩539頭獎開出2注
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分