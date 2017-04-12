大福彩、大福獎摃龜！今彩539頭獎開出2注

2017-04-12 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月12日）開獎的第106000029期大福彩頭獎、大福獎都摃龜；第106000087期今彩539，頭獎2注中獎，每注可得獎金800萬元，分別由南投縣埔里鎮南門里中山路二段320號1樓的彩富彩券行、彰化縣員林鎮黎明里民生路111號1樓的蘭帝彩券行開出。

第106000029期大福彩中獎號碼為：「02、04、06、20、26、34、35，特別號05。」頭獎摃龜；貳獎共4注獲得，每注可得25萬元；參獎共106注獲得，每注可得4000元；肆獎共1984注獲得，每注可得400元；普獎共1萬6424注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共9注獲得，每注可得10萬元。

第106000087期今彩539中獎號碼為「03、23、25、27、34」，頭獎共2注獲得，每注可得800萬元；貳獎共165注獲得，每注可得2萬元；參獎共6253注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬1574注獲得，每注可獲得50元。

第106000087期39樂合彩中獎號碼為「03、23、25、27、34」，四合共6注中獎，每注可得21萬2500元；三合共165注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6138注中獎，每注可得1125元。

第106000087期3星彩中獎號碼為「884」，正彩共15注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000087期4星彩中獎號碼為「3301」，正彩共15注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」報導〕