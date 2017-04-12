| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中職Live》陳俊秀單場雙響砲 助桃猿6比3奪勝 懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 財經

摩根許長泰：美股估值偏貴 回檔風險高

2017-04-12  20:37

〔記者廖千瑩／台北報導〕摩根亞洲首席市場策略師許長泰（Tai Hui）今天表示，第二季投資，全球景氣持續向上，市場延續股優於債的趨勢，看好歐洲和新興市場表現機會，特別是亞太、東協和俄羅斯市場。

摩根投信今舉行第二季投資展望記者會，許長泰表示，今年開年以來全球股債齊漲，也為風險性資產提供支撐，特別是股票表現可望持續優於債券。

 

不過，許長泰提醒，包括美國利率政策，以及政治事件與風險，投資人仍須多留意，也因此，他認為，投資人若能將資產多元配置，留意更具補漲潛力的美國以外的投資機會，將有機會創造更好的報酬。

許長泰分析，美股過去幾年在資金競逐堆砌下屢創歷史新高，目前股價與估值均來到歷史高檔，而眼見川普醫改和稅改政策的遞延風險逐步升溫，若推行新一輪財政政策，效果將反映於明年，對今年GDP提振效果有限；再者，近期新政府於國家軍事政策也展現狂人作風，加上本周美股進入財報周，一旦獲利不如預期，市場回檔風險也跟著攀升。

 

許長泰指出，美國以外區域的景氣成長動能正在加速，股價表現卻仍相較落後，如經濟表現突出，且股價尚未反應的歐股；還有受惠美元持穩、盈利加溫且估值仍偏低檔的亞股，將更具增長與補漲潛力。

廣告
  • 摩根亞洲首席市場策略師許長泰。（記者廖千瑩攝）

    摩根亞洲首席市場策略師許長泰。（記者廖千瑩攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 投資 美股
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧橙香魚排
電鍋菜✧翠玉蛤蜊
用電鍋就能做優格！
台式滷排骨這樣做！
轉寄

標題：摩根許長泰：美股估值偏貴 回檔風險高


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月12日‧星期三‧丁酉年三月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.