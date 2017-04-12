摩根許長泰：美股估值偏貴 回檔風險高
2017-04-12 20:37
〔記者廖千瑩／台北報導〕摩根亞洲首席市場策略師許長泰（Tai Hui）今天表示，第二季投資，全球景氣持續向上，市場延續股優於債的趨勢，看好歐洲和新興市場表現機會，特別是亞太、東協和俄羅斯市場。
摩根投信今舉行第二季投資展望記者會，許長泰表示，今年開年以來全球股債齊漲，也為風險性資產提供支撐，特別是股票表現可望持續優於債券。
不過，許長泰提醒，包括美國利率政策，以及政治事件與風險，投資人仍須多留意，也因此，他認為，投資人若能將資產多元配置，留意更具補漲潛力的美國以外的投資機會，將有機會創造更好的報酬。
許長泰分析，美股過去幾年在資金競逐堆砌下屢創歷史新高，目前股價與估值均來到歷史高檔，而眼見川普醫改和稅改政策的遞延風險逐步升溫，若推行新一輪財政政策，效果將反映於明年，對今年GDP提振效果有限；再者，近期新政府於國家軍事政策也展現狂人作風，加上本周美股進入財報周，一旦獲利不如預期，市場回檔風險也跟著攀升。
許長泰指出，美國以外區域的景氣成長動能正在加速，股價表現卻仍相較落後，如經濟表現突出，且股價尚未反應的歐股；還有受惠美元持穩、盈利加溫且估值仍偏低檔的亞股，將更具增長與補漲潛力。
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