尿布比較廣告不實 金百利克拉克挨罰80萬

因尿布比較廣告不實，英屬蓋曼群島商金百利克拉克遭公平會處罰80萬。圖為金百利克拉克委內瑞拉的製造工廠。（路透）

2017-04-12 20:08

〔記者廖千瑩／台北報導〕公平會今天委員會議通過，英屬蓋曼群島商金百利克拉克在「好奇媽媽實驗室–揭曉乾屁屁秘密」的尿布比較廣告，以不當手法呈現自家的尿布「紫好奇」比競爭對手商品「幫寶適」更優，已違反公平交易法第21條第1項規定，涉及廣告不實，處金百利公司80萬元罰鍰。

公平會說，在「媽媽實驗室乾爽大挑戰」廣告中，金百利公司分別在「紫好奇」及「幫寶適」二款嬰兒紙尿褲倒入測試溶液後，比較是否有溶液滴落，廣告內容讓人覺得「紫好奇」吸尿量較「幫寶適」佳，並藉由吸尿量實驗顯示「紫好奇」較「幫寶適」乾爽。

針對廣告內容，金百利雖提供內部測試結果及台灣檢驗科技公司試驗報告佐證，但根據標準檢驗局專業意見，金百利的試驗報告，是依成人紙尿片、成人紙尿褲試驗標準所做，無法作為二款嬰兒紙尿褲吸尿量優劣的判定。

再者，公平會認為，廣告宣稱「實驗結果超過9成媽媽願意改用好奇」，僅針對參與實驗的21位消費者，並未再做其他市場調查，代表性不足，且其中8名消費者有拿車馬費及試用包，不夠客觀，公平會因此認定金百利公司此舉涉及比較廣告不實，今天祭出處罰。