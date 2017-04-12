威騰急搶親 警告東芝違反合資協議

路透報導，威騰電子已向東芝發出警告，東芝分拆旗下半導體事業部門並出售，嚴重違反雙方合資協議，希望能進入獨家談判。圖為威騰電子加州辦公室。（歐新社）

2017-04-12 19:43

〔編譯王惠慧／綜合報導〕路透報導，威騰電子（Western Digital）已向東芝發出警告，東芝分拆旗下半導體事業部門並出售，嚴重違反雙方合資協議，希望能進入獨家談判；報導指，此事將使東芝半導體出售案更加複雜化。

報導指出，威騰電子在4月9日一封措詞強烈的信件當中指出，東芝分拆出半導體事業部門「嚴重違反了雙方的合資協議」，且強硬地表示，對於東芝這種「為所欲為」的舉動，威騰電子將爭取自身權益，不會坐以待斃。

威騰電子還批評，其他傳聞中的競標者對日本和合資公司而言，都是很有問題的，特別點名博通（Broadcom），指出基於威騰最近與博通的商業合作，對於東芝與該公司的合作深感憂慮。