卡友注意！銀行這三項回饋會納入個人綜合所得
2017-04-12 20:00
〔記者王孟倫／台北報導〕五月就進入個人綜合所得稅的繳稅季節，銀行平常提供的多種優惠回饋當中，下列這三項是會被列為卡友的個人年度所得，包括：「推薦好友」、「抽獎」及「加入會員送好禮」；至於「刷卡享現金回饋」、「紅利點數」及「辦卡首刷禮」等則屬於免稅。
你知道銀行推出的回饋，有些項目是要納入個人年度綜合所得嗎？有卡友就曾收到銀行寄發的一份扣繳憑單，原來是因為去年參與銀行活動，而必須納入所得計算。
金融比較網Money101表示，信用卡除了可以延後付款，消費者更在乎的是刷卡回饋，不過，由於每種回饋 （所得） 來源不同，將影響是否計入個人年度所得，民眾可深入了解自身權利與義務。
根據Money101整理，下列這幾項必須計入個人綜合所得，首先是參與「推薦好友活動」，卡友所獲得的回饋金、贈品、哩程、點數；依財政部規定，持卡人因推薦朋友辦卡、開戶等所累積之積點，用來抵免年費或兌換商品，推薦與回饋彼此間有對價性質，所以屬於「其他所得」。
其次是卡友參加銀行「抽獎活動」所抽中的禮品、現金等，屬於所得中第八類所得 - 「競技、競賽及機會中獎之獎金或給與」，若有得獎，應被列報為個人年度所得。
第三是 「加入會員送好禮」，同樣也是「免消費」就能讓卡友獲得回饋，這也屬於「其他所得」。
至於上述三項的銀行回饋之納入所得計算，依財政部規定，卡友在同一公司累積領取超過1,000元，需列為所得；若超過20,000 元需自行負擔10%扣繳稅金。
此外，免稅部分，像是銀行提供卡友的刷卡享現金回饋、紅利積點與哩程及辦卡首刷禮等，因為這些與持卡人刷卡購買貨物或勞務有關，也就是說，銀行給予持卡人銷售勞務折讓之性質，而無所得問題。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 蔣友青婚宴照曝光！新娘背景大有來頭
- 低薪好苦悶？全聯總裁：年輕人太會花錢....
- 蘇花公路落石砸中轎車 車內2人逃過一劫
- （影音）五月天石頭說了這句話... 林嘉欣「他太不了解我啦！」
- 追討逾12億稅金、罰鍰 彰化去年績效居冠
- 胸部豐滿是「奶」太肥？醫師：符合這些條件才能當美胸女人！
- NBA》騎士裁掉「鍋神」將簽221公分非洲巨人
- NBA》功成身退 魏斯布魯克本季首次輪休
- （影音 ／圖輯）3帥比暖 張立昂最帥水電工被誇實用
- MLB》球速僅138公里 42歲日投依然宰制大聯盟（影音）
- 陳水扁口述揭密 2000年就職小紙條是「他」傳的
- 綠博晚上也能玩 夜宿農場望星空
- 李安驚傳健康亮紅燈 秘密返台就醫
- 「風飛砂幫」大老洪國華 曾遭侯友宜逮捕
- 市值蒸發百億！聯航總裁認錯 網友：「為錢道歉」
- 竹南游泳池撤標 5月營運夢碎
- （影音）情人節拍廣告驚見XX 林嘉欣尖叫出聲
- 挽救李明哲 兩岸諜報網、政治掮客交鋒…
- 「網球精靈」僅獲7萬餘元補助 北市體育局挨轟
- 德甲足球隊巴士遇爆炸 1球員受傷
- 帶動運動氣氛 世大運祭總價70萬元獎項
- 大象背小象 40年溜滑梯復活了
- 被爆誘男病患發生性關係... 聯航濺血醫師遭起案底
- 富邦併北銀涉圖利案 律師點名柯P站出來
- 家暴夫行刑式槍殺妻免死 開庭道歉：十二萬分對不起
- 自由限時批》任何人看到那樣的暴行，都不會無動於衷！那麼，李明哲呢？！
- 高雄鳥松國中自辦選舉 借區公所票匭
- 不會畫圖免驚 Google新工具「Auto Draw」讓你一秒上手
- 人事争議風波延燒 大湖區農會被貼封條
- 半百董至成慘被摔 辛酸回應笑果很重要
- 1片女優…H奶寫真女星 拍完AV息影關推特
- 川習會後 美已向我簡報
- 扯！上台鐵官網媒合訂票 隔4月才收到失敗通知
- 聯航風波最大受害者 巴菲特瞬間蒸發7億！
- 歐盟黃牌何時解除 台灣漁民守法是關鍵
- 社論》連人道之門都不留一條狹縫
- 未開發票逃漏稅？ 國稅局：公有路邊停車費依法開收據
- 國軍暑期戰鬥營 實彈射擊吸人氣
- 談李明哲案 蔡英文：盡力讓他早日平安回國
- 林園、安平兩地廟宇海上巡境會香 15日登場
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：卡友注意！銀行這三項回饋會納入個人綜合所得
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分