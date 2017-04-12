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卡友注意！銀行這三項回饋會納入個人綜合所得

2017-04-12  20:00

〔記者王孟倫／台北報導〕五月就進入個人綜合所得稅的繳稅季節，銀行平常提供的多種優惠回饋當中，下列這三項是會被列為卡友的個人年度所得，包括：「推薦好友」、「抽獎」及「加入會員送好禮」；至於「刷卡享現金回饋」、「紅利點數」及「辦卡首刷禮」等則屬於免稅。

你知道銀行推出的回饋，有些項目是要納入個人年度綜合所得嗎？有卡友就曾收到銀行寄發的一份扣繳憑單，原來是因為去年參與銀行活動，而必須納入所得計算。

金融比較網Money101表示，信用卡除了可以延後付款，消費者更在乎的是刷卡回饋，不過，由於每種回饋 （所得） 來源不同，將影響是否計入個人年度所得，民眾可深入了解自身權利與義務。

根據Money101整理，下列這幾項必須計入個人綜合所得，首先是參與「推薦好友活動」，卡友所獲得的回饋金、贈品、哩程、點數；依財政部規定，持卡人因推薦朋友辦卡、開戶等所累積之積點，用來抵免年費或兌換商品，推薦與回饋彼此間有對價性質，所以屬於「其他所得」。

其次是卡友參加銀行「抽獎活動」所抽中的禮品、現金等，屬於所得中第八類所得 - 「競技、競賽及機會中獎之獎金或給與」，若有得獎，應被列報為個人年度所得。

第三是 「加入會員送好禮」，同樣也是「免消費」就能讓卡友獲得回饋，這也屬於「其他所得」。

至於上述三項的銀行回饋之納入所得計算，依財政部規定，卡友在同一公司累積領取超過1,000元，需列為所得；若超過20,000 元需自行負擔10%扣繳稅金。

此外，免稅部分，像是銀行提供卡友的刷卡享現金回饋、紅利積點與哩程及辦卡首刷禮等，因為這些與持卡人刷卡購買貨物或勞務有關，也就是說，銀行給予持卡人銷售勞務折讓之性質，而無所得問題。

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  • Money101表示，部分銀行回饋給卡友之項目，依規定必須納入個人綜合所得稅（記者王孟倫翻攝）

    Money101表示，部分銀行回饋給卡友之項目，依規定必須納入個人綜合所得稅（記者王孟倫翻攝）

  • 卡友參加銀行提供的推薦好友回饋等活動，會被列為個人年度所得（記者王孟倫攝）

    卡友參加銀行提供的推薦好友回饋等活動，會被列為個人年度所得（記者王孟倫攝）

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