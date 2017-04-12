好省油！Prius PHV節能車 每公升可開109.9公里

2017-04-12 19:20

〔記者楊雅民／台北報導〕佈局綠能車市場，和泰車（2207）今天宣布導入全新的Prius PHV插電式油電混合車，喊出「都市純電、長程油電」概念，平均油耗每公升可達109.9公里，純電里程則可行駛64公里。

和泰車總經理蘇純興表示，TOYOTA豐田汽車自1997年生產全球第一輛量產Hybrid油電混合車款起，截至今年元月底為止，旗下油電複合動力車（含HV、PHV）累計銷售量已突破 1000 萬輛。

本次和泰汽車以每輛售價159.9萬元的親民價格，導入全新的PRIUS PHV插電式油電複合動力車（Plug-in Hybrid），搭載「全新世代插電式油電複合動力科技」。

高效充電約3小時，在純電模式下行駛里程可達64公里，在油電混合模式下平均每公升油耗可達109.9公里，讓車主在為地球永續盡一份力的同時，也能兼顧長途行駛續航力。

和泰車總經理蘇純興表示，看好台灣綠能車市場規模持續擴大，和泰車除了豪華車品牌LEXUS有多款油電混合車，TOYOTA品牌包括Rav4、Prius、Camry等車款都已導入油電混合車款，預估今年綠能車款銷售占比可達1成。