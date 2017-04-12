製造業附加價值率升至28.5％ 13年來新高
2017-04-12 18:37
〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院主計總處指出，2015年我國製造業附加價值率28.5%，為2003年以來最高，主因國際農工原料價格下跌，原物料投入成本降低，加上企業不斷研發創新，提升產品附加價值。不過，我國製造業附加價值率仍低於美、日，略高於南韓。
主計總處說明，「附加價值」是指企業生產總額扣除生產過程中投入的原物料及半成品等成本後的價值；「附加價值率」即附加價值占生產總額比重，代表每生產1單位產品，所創造新增價值的能力。
根據統計，2015年我國製造業附加價值率28.5%，為2003年來最高。若與主要國家相較，我國因產業特性偏向代工或側重零組件生產，製造業附加價值率低於美國的37.2%、日本的34.8%，高於南韓的25.5%。
主計總處指出，2015年製造業創造附加價值5兆60億元，各中業別中，以電子零組件占36.2%最高，電腦、電子產品及光學製品占11.8%居次、化學材料及金屬製品則各占6%及 5.3%。
前10大中業，附加價值率較高前4名分別為電腦、電子產品及光學製品42.2%、電子零組件38.4%、金屬製品30.5%及電力設備28.1%；至於基本金屬、化學材料、石油煤製品及食品，因耗用原材物料比重較高，附加價值率相對較低。
若與2014年相較，2015年製造業附加價值率提升3.4個百分點，其中石油及煤製品、化學材料等上游產業，因受惠於油價處於低檔，分別增8.4及5.5個百分點，增幅最大。
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