台積電估去年節能省電9100萬度、約2.3億元

2017-04-12 18:24

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠台積電（2330）內部約有數百名工程師從事節能省電工作，統計該公司去年台灣的廠區總計節省9100萬度用電，相當於約4.8萬公噸的碳排放量，約等於123座大安森林公園一年的二氧化碳吸收量，為公司節省約新台幣2.3億元的用電成本。

台積電昨在新竹廠區舉行第一場「節能實務與能源管理策略」課程，以免費授課方式，將公司多年來致力於節能省電的知識與經驗分享給業界，並安排現場的工廠實作參訪，給來自各個產業的實務節能省電技術參考，共同為節約台灣的電力資源努力。

台積電於2012年開設「產業節能省電技術課程」之後，今年四月延續過去授課分享經驗的成功模式，繼續開辦「節能實務與能源管理策略」免費課程，強調利用系統效能監測與更創新的設計，來改善廠務系統及製程機台的節能效果。

除了「節能實務與能源管理策略」課程之外，台積電也將開設「資源活化與再生」課程，與產業分享廢棄物資源活化新開發的技術。此兩梯次免費課程邀請來自各產業的中小企業以上的工廠節能省電與減廢處理的規劃、執行決策主管與技術人員參加，共有來自全台391人報名上課。