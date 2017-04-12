大福彩、今彩539 開獎囉！

2017-04-12 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕今天（4月12日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大福彩：02、04、06、20、26、34、35，特別號05。

今彩539：03、23、25、27、34。

39樂合彩：03、23、25、27、34。

3星彩：884。

4星彩：3301。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」