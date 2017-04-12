駁欣同指控 大同：子虛烏有 轉移焦點
2017-04-12 17:37
〔記者李靚慧／台北報導〕針對欣同公司今日的諸多指控，大同公司傍晚發布新聞稿，表示全部「子虛烏有、轉移焦點」，強調大同是上市公司，財報公開透明，經營策略遵守法令且歡迎專業人士進入董事會。
由於市場派希望藉由參與董事改選，進入董事會進行監督，大同指出，大同公司歡迎專業人士進入董事會，此次董事改選，已提名3名獨董、2名外部董事，共計5席過半席次，涵蓋財務、投資、法律等專業領域。
由於欣同公司表示若進入董事會，將追查「通達案」，大同澄清指出，依據台灣高等法院對通達公司實際負責人周雲楠的刑事判決，大同公司的損失是周雲楠利用「假出口真詐貸」，至今周雲楠仍藏匿巨額的犯罪所得，大同公司與董事長林蔚山都是受害者，法院仍持續審理中。
針對大同損失的債權保全部分，大同強調，已經提出民事求償，並獲得部分金額勝訴判決確定，正聲請強制執行，其餘金額已積極進行債權保全，向法院起訴審理中。
大同公司指出，大同近年來擴大發展太陽能產業，聚焦於智慧電網、智慧物聯網等系統，為股東創造利益價值，去年投資虧損大幅減低，預期今年第一季季報公布時，應能展現具體成果。
至於市場派指控股東會紀念品分配遭刁難，大同指出，股東紀念品是依據以往各通路徵求委託書的實際數量，按比例分配，公平合理。大同表示，主管機關上週已到該公司了解，也認為並無異常。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 蔣友青婚宴照曝光！新娘背景大有來頭
- MLB》球速僅138公里 42歲日投依然宰制大聯盟（影音）
- 50部超跑車聚 價值近3億元
- 北韓「太陽節」廣邀全球媒體採訪 或公布新軍武
- 佔領政院案判決 遭質疑
- 司改會議》檢察官月接86件新案 法務部提議引進「副檢事」
- 北市刑大組員招標洩密 遭判刑2月
- （圖多）蔣友青半裸床照 嬌妻IG大公開
- 小S放話想演新版杉菜 遭酸：妳演道明寺的媽
- 低薪好苦悶？全聯總裁：年輕人太會花錢....
- 這件事讓她理智線斷掉... 童仲彥嫩妹翻臉內幕曝光！
- 竹縣償債計畫 4年還9.9億
- 陳水扁口述揭密 2000年就職小紙條是「他」傳的
- 新北市「服務papa走」要幫新住民融入台灣生活
- 機車行清晨冒火光 疑6旬夫婦罹難亡
- 有感救護需求劇增 寢具公司捐贈救護車
- 〈徵文啟事〉員工旅遊 家屬跟不跟
- 武財神聖誕 南崁五福宮遶境
- 小一報到在即 實驗小學成新寵
- 足球》多特蒙德巴士遭炸彈攻擊 一球員送醫手術
- 差很大 洋香瓜每斤近百元 西瓜6元
- 大漢溪畔無主頭顱相驗 檢警：研判中年以上
- 吸完毒躺車上休息 警路過眼尖逮人
- 美艦進逼 北韓嗆核彈已對準美
- 工地塔吊墜落 1工人摔死2傷
- NBA》表現下滑無礙 柯瑞球衣銷售榜二連霸
- 人才來台規定僵化 林美珠：盼回歸各部會受理
- 張宇懷孕5個月 D奶→F奶「內衣都穿不下」
- 蔻蔻姐正式開戰 這項證據在馮光遠手中
- 詐團鎖定多金熟女 化身「高富帥」獵殺行騙250萬
- 肇事和解 莽男仍被判1年要坐牢
- 徐佳瑩幫唱《歌手》蕭敬騰 《星光》兩大唱將同台飆歌
- 抗議歧視亞裔 綠委要求外交部拒搭聯航
- 離職員工連偷兩次 老闆第二次才發現損失逾300萬
- 日職》完全沒問題！陳冠宇奪本季第2勝
- 竹縣寶山湳坑橋封橋開工 盼免除水患
- 6歲童想念爸借錢搭捷運 結果爸竟然這麼做....
- 愛妻幫打理行頭 江宏傑最愛福原愛素顏
- 談李明哲案 蔡英文：盡力讓他早日平安回國
- 自由談》一句來，一句去
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：駁欣同指控 大同：子虛烏有 轉移焦點
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分