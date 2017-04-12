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受鋒面影響 氣象局對南部發布大雨特報 懸宕20年的掩埋場該有答案了
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駁欣同指控 大同：子虛烏有 轉移焦點

2017-04-12  17:37

〔記者李靚慧／台北報導〕針對欣同公司今日的諸多指控，大同公司傍晚發布新聞稿，表示全部「子虛烏有、轉移焦點」，強調大同是上市公司，財報公開透明，經營策略遵守法令且歡迎專業人士進入董事會。

由於市場派希望藉由參與董事改選，進入董事會進行監督，大同指出，大同公司歡迎專業人士進入董事會，此次董事改選，已提名3名獨董、2名外部董事，共計5席過半席次，涵蓋財務、投資、法律等專業領域。

由於欣同公司表示若進入董事會，將追查「通達案」，大同澄清指出，依據台灣高等法院對通達公司實際負責人周雲楠的刑事判決，大同公司的損失是周雲楠利用「假出口真詐貸」，至今周雲楠仍藏匿巨額的犯罪所得，大同公司與董事長林蔚山都是受害者，法院仍持續審理中。

針對大同損失的債權保全部分，大同強調，已經提出民事求償，並獲得部分金額勝訴判決確定，正聲請強制執行，其餘金額已積極進行債權保全，向法院起訴審理中。

大同公司指出，大同近年來擴大發展太陽能產業，聚焦於智慧電網、智慧物聯網等系統，為股東創造利益價值，去年投資虧損大幅減低，預期今年第一季季報公布時，應能展現具體成果。

至於市場派指控股東會紀念品分配遭刁難，大同指出，股東紀念品是依據以往各通路徵求委託書的實際數量，按比例分配，公平合理。大同表示，主管機關上週已到該公司了解，也認為並無異常。

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  • 針對欣同公司今日的諸多指控，大同公司傍晚發布新聞稿，表示全部「子虛烏有、轉移焦點」。（記者李靚慧攝）

    針對欣同公司今日的諸多指控，大同公司傍晚發布新聞稿，表示全部「子虛烏有、轉移焦點」。（記者李靚慧攝）

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