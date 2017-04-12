| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
恭喜！Ella生了 可愛牡羊座勁寶誕生 懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 財經

經緯航太攜手NEC推無人機 第三季量產

2017-04-12  17:04

〔記者王憶紅／台北報導〕經緯航太（8495）攜手NEC台灣公司，共同推出具有人臉辨識技術的無人機，經緯航太董事長羅正方指出，無人機結合人臉辨識的應用，可用在災民協尋上很有幫助，而此項新產品將在第三季量產。

羅正方說，此次與NEC的合作，是將無人機搭載NEC全球第一的人臉辨識技術，未來經緯航太將透過更多的跨界合作，拓展無人機科技應用的邊界。

NEC台灣總經理李柏亨指出，NEC人臉辨識技術已擁有近30年的研究經驗，因此人臉辨識技術精確度高、辨識速度快，曾獲美國國家標準與技術研究院（NIST）評為全球第一的人臉辨識技術廠商。人臉辨識技術廣泛運用在機場海關、公共安全等，此次與經緯航太合作開發將人臉辨識裝上無人機的應用，大大拓展人臉辨識技術的運用層面，未來發展令人期待。

羅正方指出，傳統的人臉辨識都是利用固定式的監視攝影機，難免有所缺憾，無人機的特性就是飛行帶來的高機動性，可跳過固定監視器的不足，將影像辨識帶到視野更寬廣的空中，從空中俯視除了可以讓程式辨識人群數量等訊息，更可以移動到近距離對人臉進行辨識，強化人臉辨識的應用彈性，可配合各種場合、情境運用辨識技術，對尋人、救災及保安都非常有用。

羅正方說，無人機與人臉辨識的結合將改變保全領域，尤其各國都在推動智慧城市計畫，如果導入無人機辨識技術，可強化城市安全的保障。

廣告
  • 圖左為經緯航太董事長羅正方，圖右NEC台灣總經理李柏亨。（記者王憶紅攝）

    圖左為經緯航太董事長羅正方，圖右NEC台灣總經理李柏亨。（記者王憶紅攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧橙香魚排
電鍋菜✧翠玉蛤蜊
用電鍋就能做優格！
台式滷排骨這樣做！
轉寄

標題：經緯航太攜手NEC推無人機 第三季量產


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月12日‧星期三‧丁酉年三月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.