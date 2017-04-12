經緯航太攜手NEC推無人機 第三季量產
2017-04-12 17:04
〔記者王憶紅／台北報導〕經緯航太（8495）攜手NEC台灣公司，共同推出具有人臉辨識技術的無人機，經緯航太董事長羅正方指出，無人機結合人臉辨識的應用，可用在災民協尋上很有幫助，而此項新產品將在第三季量產。
羅正方說，此次與NEC的合作，是將無人機搭載NEC全球第一的人臉辨識技術，未來經緯航太將透過更多的跨界合作，拓展無人機科技應用的邊界。
NEC台灣總經理李柏亨指出，NEC人臉辨識技術已擁有近30年的研究經驗，因此人臉辨識技術精確度高、辨識速度快，曾獲美國國家標準與技術研究院（NIST）評為全球第一的人臉辨識技術廠商。人臉辨識技術廣泛運用在機場海關、公共安全等，此次與經緯航太合作開發將人臉辨識裝上無人機的應用，大大拓展人臉辨識技術的運用層面，未來發展令人期待。
羅正方指出，傳統的人臉辨識都是利用固定式的監視攝影機，難免有所缺憾，無人機的特性就是飛行帶來的高機動性，可跳過固定監視器的不足，將影像辨識帶到視野更寬廣的空中，從空中俯視除了可以讓程式辨識人群數量等訊息，更可以移動到近距離對人臉進行辨識，強化人臉辨識的應用彈性，可配合各種場合、情境運用辨識技術，對尋人、救災及保安都非常有用。
羅正方說，無人機與人臉辨識的結合將改變保全領域，尤其各國都在推動智慧城市計畫，如果導入無人機辨識技術，可強化城市安全的保障。
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