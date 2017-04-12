連2升 新台幣收30.556元

2017-04-12 16:07

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天雖然盤初走貶，但隨後翻揚，終場以30.556元兌1美元作收，升值9.4分，匯價連2升並創1週新高，台北外匯經紀公司成交量降至5.45億美元。

外匯交易員表示，新台幣受到韓元回穩帶動，盤中也由貶轉升，不過，短線市場不確定性仍高，銀行間保守操作下，導致匯市量能萎縮。

新台幣今以30.630元開出，最高30.530元、最低30.680元，終場收30.556元。