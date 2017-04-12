水公司宣布降漏計畫 陳菊向台積電喊話根留高雄
2017-04-12 16:13
〔記者陳文嬋／高雄報導〕台水公司董事長郭俊銘今與市長陳菊一起宣布降低漏水率計畫，並向台積電喊話高雄供水沒有問題，希望台積電能根留高雄。
郭俊銘與陳菊共同宣布的降低漏水率計畫，將斥資700多億元，改善全台管線漏水問題，其中水情最嚴峻的高雄占了90億元，預估3至5年時間，相當於台積電設廠期程，每日可省下5萬多噸水量。
陳菊致詞時表示，寶貴的水資源扮演城市產業轉型的重要角色，期待自來水公司持續改善飲水品質、降低自來水漏水率，以提供更多產業用水需求，市府也積極針對污水處理、開發再生水利用，盼能吸引高值化、循環經濟、高科技晶圓等產業投資高雄。
郭俊銘表示，去年底與台積電董事長張忠謀會面時，張忠謀擔心台灣供水問題影響產業，主動提問台灣設廠是否會有供水問題？郭俊銘當場掛保證表示「沒問題」，強調連最難的高雄水情都能解決，張忠謀表示會綜合評估。
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