宏普澄清 「帝寶」法拍戶非旗下公司投標
2017-04-12 15:58
〔記者徐義平／台北報導〕「帝寶」法拍戶今早傳出建商出手護盤，甚至暗指得標者富益投資股份有限公司為宏普建設旗下公司。
不過，去電宏普發言人詹俊炫求證，他表示，該得標者非宏普旗下公司，也不是前十大股東，更不是宏普建設出手投標。
曾登上最貴豪宅寶座的「帝寶」，其中E棟13樓法拍戶今在台北地院執行第三次法拍，共吸引3組人馬投標，其中一組更是趁著投標截止時間僅剩2分鐘衝入會場投標，不過，最終由富益投資股份有限公司以2億2222萬元得標，僅高出底價1038萬元，拆算每坪拍定單價約188萬元，跌破200萬單價，成為該豪宅公開紀錄以來最低成交價。
今早開標現場前半小時僅零星幾位觀標人士，直到投標截止時間前10分鐘才有人投標，其中一組更是趁著截止時間前2分鐘才衝進去投標，該投標人私下表示以底價投標，主要是試試運氣，不過，該法拍戶最終由富益投資得標，溢價率約5%。
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