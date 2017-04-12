欣同董座簽承諾書：若進大同董事會 將追查通達案
〔記者李靚慧／台北報導〕大同 （2371）董事改選競爭白熱化，欣同公司董事長林宏信今日首度出面向小股東喊話，並公開簽下承諾書，表示只要欣同進入大同董事會，第一案就是追查「通達案」，要求林蔚山拿出22億元賠償大同公司，換算EPS達1元。
大同公司將在5月11日進行董事改選，由大同自救會一群小股東組成的欣同公司，已取得2席董事及1席獨立董事提名候選人資格，欣同董事長林宏信及委任律師王永春，今日首度召開記者會，公開向小股東喊話尋求支持，強調欣同的主要目標是「參選」，希望進入董事會進行監督，「絕對不要經營權」，要求大同公司勿混淆視聽。
林宏信指出，大同公司成立至今已近百年，近10年卻是年年大虧數十億元，已10多年沒配股息，105年稅後仍虧損23億餘元。長年投資的小股東，因此結合爭取進入董事會，希望獲得監督公司治理的機會。
不過，林宏信抨擊，大同股東人數多達18萬人，大同公司卻只製作2萬份紀念品，值此積極徵求委託書之際，欣同公司雖然提出抗議，但仍只分得300份紀念品，如何徵求委託書？
林宏信強調，欣同無法自行製作紀念品換取委託書，只能向眾多大同公司的小股東們喊話，強調欣同雖沒有必勝的把握，但是有決心，只要能夠取得席次，進入董事會，保證第一件事，就是針對投資人保護中心代為提出訴訟，已遭高院判決求償19億餘元加計利息，總金額逾22億元的「通達案」，要求大同董事長林蔚山個人，必須負起民事賠償責任，至少讓大同公司減少虧損。
林宏信強調，欣同將尋求所有股東的支持，願意支持的股東都歡迎，也歡迎新大同公司的合作，同時也呼籲大同公司的員工可以支持。因為唯有讓小股東參選、取得董事席次，才能讓大同的董事會注入新血、活水。
至於外界質疑其資金來源，是否有中資？林宏信「保證」，欣同的資金，百分之百是「台資」。
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