紫光聲明：鼓勵技術創新 遵守相關法律和商業惯例

2017-04-12 15:29

〔記者洪友芳／新竹報導〕中國紫光集團今天發出重要聲明，針對近期台灣媒體報導紫光集團挖角台灣工程師帶走公司機密文件，涉及商業間諜案涉等消息，紫光集團指出，作為一家國際化的高科技公司，紫光一向非常重视與嚴格遵守相關法律，尊重對知識產權的保護，鼓勵技術創新。在遵守相關法律和商業惯例的原则下，紫光及其子公司長江存儲會在世界各地尋找公司需要的人才，並向他們提供較好的薪资及未來發展的機會。