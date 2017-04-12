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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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三大法人買超29億 外資買超28億

台股集中市場三大法人外資、自營商買超，投信賣超，合計買超新台幣29.36億元。（資料照，記者陳柔蓁攝）

2017-04-12  15:05

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資、自營商買超，投信賣超，合計買超新台幣29.36億元。

外資今天買超28.86億元，投信賣超6.34億元，自營商買超6.84億元。三大法人合計買超29.36億元。

台股今天跌14.74點，收在9817.68點，成交值新台幣886.29億元。

106年04月12日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 964,038,620 1,135,332,110 -171,293,490
自營商（避險） 3,901,385,920 3,045,729,767 855,656,153
投信 679,319,470 1,313,079,995 -633,760,525
外資及陸資 25,296,235,515 22,410,517,928 2,885,717,587
合計 30,840,979,525 27,904,659,800 2,936,319,725

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