三大法人買超29億 外資買超28億
2017-04-12 15:05
台股集中市場三大法人外資、自營商買超，投信賣超，合計買超新台幣29.36億元。（資料照，記者陳柔蓁攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資、自營商買超，投信賣超，合計買超新台幣29.36億元。
外資今天買超28.86億元，投信賣超6.34億元，自營商買超6.84億元。三大法人合計買超29.36億元。
台股今天跌14.74點，收在9817.68點，成交值新台幣886.29億元。
|106年04月12日 三大法人買賣金額統計表（元）
|單位名稱
|買進金額
|賣出金額
|買賣差額
|自營商（自行買賣）
|964,038,620
|1,135,332,110
|-171,293,490
|自營商（避險）
|3,901,385,920
|3,045,729,767
|855,656,153
|投信
|679,319,470
|1,313,079,995
|-633,760,525
|外資及陸資
|25,296,235,515
|22,410,517,928
|2,885,717,587
|合計
|30,840,979,525
|27,904,659,800
|2,936,319,725
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