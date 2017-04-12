LED應用百花齊放 光寶看好今年展望

圖為電子大廠光寶在今（12日）登場的LED製程展中展示各類LED元件應用。（記者羅倩宜攝）

2017-04-12 14:29

〔記者羅倩宜／台北報導〕電子大廠光寶（2301）表示，LED經過2年的低谷，近期各種應用百花齊放，已從傳統僅用於照明領域，擴展至汽車電子、紅外感測、智慧家庭等，需求漸漸發酵。光寶集團副董暨總執行長陳廣中表示，IoT時代來臨，光寶專注光電元件的多年努力，將展現成績。

2017台灣國際照明科技展暨LED製程展今（12日）在南港展覽館舉行，副總統陳建仁現場參觀各家攤位，並在光寶主題館體驗LED技術的各項應用。光寶副董陳廣中表示，集團從LED元件起家，佈局汽車電子多年，目前產品已廣泛應用於晝行燈、霧燈、尾燈及車內照明等，另近2年汽車車頭燈的LED滲透率也在逐步提升。此外，與車用LED相關的還包括先進輔助駕駛輔助系統（ADAS），透過紅外感測提升駕駛便利性，並為未來無人駕駛鋪路。

另一方面，LED元件應用於IoT物聯網的趨勢也愈來愈明確，包括智慧家庭及家電，都是應用重點。光寶推出全系列光學感測器，如RGB Color Sensor 380RGB搭配膠囊咖啡機，可偵測膠囊顏色，自動選擇最適合的模式。光寶的LED元件，也應用在電競、清淨器等產品。VR／AR的體感元件，也採用光寶解決方案。

工業4.0的智慧製造時代來臨，光寶LED元件事業部總經理莊遠平表示，在工業自動化的解決方案中，高速光耦合器是馬達調速的關鍵，也是由LED元件組成。高速光耦合器結合高速邏輯信號傳輸，適用於工業機器人、智慧電錶等領域。

在各項應用百花齊放下，光寶3月營收達191億元，年增4%、月增19%。累計第一季營收達513億元，年增3%。其中占營收比最高的為資訊產品部門，高階伺服器及網通設備出貨強勁，雲端運算產品需求也穩定成長。光電部門占3月營收達26%，其中不可見光需求擴增、LED元件市佔率提升、LED各式照明的業績均有升溫，因此帶動光電部門上月營收年增2成。