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重量級法說會前市場觀望 台股小跌14.74點

重量級法說會前市場觀望，台股小跌14.74點。（圖擷取自奇摩股市畫面）

2017-04-12  13:41

〔記者張慧雯／台北報導〕受到美國與北韓關係緊張影響，美股週二收低，而台股明日有權值王台積電（2330）及股王大立光（3008）兩檔重量級法說會在即，早盤投資人觀望心態濃厚，開盤後多在平盤以下狹幅整理；收盤台股小跌14.74點、以9817.68點作收，成交量為886.29億元。

台股昨日跌破月線，股王大立光（3008）也跌破季線，今日表現續弱，但所幸台積電（2330）、鴻海（2317）力守紅盤。法人認為，整體來看，電子類股及金融類股指數無力上攻，但賣壓也不重，台股早盤雖一度跌落9800點，但台股仍相當抗跌。

法人認為，目前投資人觀望心態濃厚，由於13日股王大立光以及權值王台積電都將召開法人說明會，台股跌破月線後、短期技術面暫時偏空，大盤走勢得等明日法說會後才能看得更清楚。

投信也認為，當沖交易稅率將由千分之3降至千分之1.5，施行1年，預計最快4月底前上路，將有助於提升台股成交量，帶動股市資金動能。展望後市，4月上旬雖可能因財報匯損壓力震盪加劇，然匯損僅為一時之因素，在基本面、政策面、題材面、籌碼面均偏正向下，指數高檔整理後仍有望盤堅走揚，建議偏多操作，擇優選股汰弱留強。

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