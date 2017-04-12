花蓮礦權展延 環團續抗爭 亞泥：絕無任何不法

太魯閣富世部落到行政院陳情提起訴願，抗議經濟部核准亞泥展現，要求行政院撤銷經濟亞尼展現的行政處份。（記者王藝菘攝）

2017-04-12 12:53

〔記者楊雅民／台北報導〕環保團體今日再於行政院門口抗議，亞泥重申，依法申請礦權展延，絕無任何不法，呼籲本案不再以「陳抗」或「民粹」增加社會對立、衝突，讓一切回歸行政院的訴願審理與決定。

亞泥表示，亞泥於民國62年配合政府產業東移政策至花蓮設廠，依法取得礦權，原住民保留地（原保地）租用過程由政府與當地原住民協商補償費，原住民取得補償金後辦理拋棄耕作權，再由政府機關出租原保地給亞泥，一切程序均依法申請。

亞泥並利用「秀林鄉便民服務平台」，將部落、村民關心的礦場安全事項即時公告；另也定期邀集鄰近部落、村民至礦場，主動報告水土保持、植生綠化、礦區安全措施等相關訊息。

更定期參加村、鄰長及部落事務組長會議，報告礦場安全、防災作為及社區公益、敦親睦鄰工作，並將村民關心事項辦理情形詳加回覆與追蹤。

亞泥花蓮廠新城山礦場的礦權於106年11月22日屆滿，亞泥依礦業法第13條之規定於105年11月25日提出申請礦權展限，經濟部及礦務局秉持「依法行政」進行審查，於106年3月14日核准礦權展限在案。

而且，亞泥新城山礦場礦權展限案，在審查過程中已函詢14相關單位、35個查詢項目，決非外界所傳「未經審查說明、偷渡」。

有心人士無視合法申請的事實，一再誣指亞泥申請案有偷渡、違法等情事，亞泥向有環保模範生之稱，如此污名化對善良企業不公、打擊政府依法施政之公信，於國家進步何益？