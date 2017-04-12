配合聯合國制裁北韓 經部：自2006年就開始
2017-04-12 12:42
經濟部3月8日發布預告，暫停自北韓輸入35項產品。（記者黃佩君翻攝）
〔記者黃佩君／台北報導〕外交部常次李澄然今在立院表示，為配合聯合國安理會制裁北韓決議，台灣不自北韓進口煤礦。經濟部貿易局今表示，台灣自2006年起就配合安理會決議，暫停自北韓輸出入產品措施，而本次是配合安理會去年11月所發決議，於3月9日預告包含煤礦等35項產品暫停自北韓進口，而煤礦實際自去年3月起就未自北韓進口。
貿易局表示，台灣自2006年開始，就有配合安理會制裁北韓而暫停自北韓輸出入產品的措施，當時根據的是安理會1718號決議。
根據資料，當時外交部即表示，中華民國雖非聯合國之會員國，但作為國際社會成員之一，當善盡國際義務，政府將嚴格遵守並配合聯合國該項決議案，對北韓採取禁運及出口管制等各項措施。
此外，貿易法第6條第1項第5款也明列，若國際條約、協定、聯合國決議或國際合作需要時，主管機關得暫停特定國家或地區或特定貨品之輸出入或採取其他必要措施。
貿易局表示，安理會去年11月發佈2321號公告要求禁止自北韓進出口貨品，台灣在3月9日發文預告35項產品暫停自北韓進口，其中包括煤、鐵礦石、黃金、稀土礦等。
而除配合安理會外，台貿易法也規定有戰略性高科技貨品輸出管制清單，納入國際性反精密武器擴散至特定國家的「瓦聖那協議清單」及「防止擴散清單」內之輸出貨品，管制對北韓及伊朗兩國出口貨品。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 蔣友青婚宴照曝光！新娘背景大有來頭
- MLB》球速僅138公里 42歲日投依然宰制大聯盟（影音）
- 司改會議》檢察官月接86件新案 法務部提議引進「副檢事」
- 注意！中部明下午萬安演習 人車交通管制
- 退休後再就業 近8500人沒保職災險
- MiLB》內野全員失誤 先發狂掉11分皆非責失
- 不面對疑慮 國台辦稱是依法辦案
- 美國務卿抵俄訪問 料就敘利亞問題交鋒
- NBA》風波未平 歐克利為鬧場事件出庭
- 這件事讓她理智線斷掉... 童仲彥嫩妹翻臉內幕曝光！
- 風波越燒越大！ 聯航總裁再道歉盼止火
- 韋禮安想要說相聲 自認特色是...
- 機組員臨時插隊// 聯航強拖乘客下機 全球公憤
- 三輪拼裝自行車騎上路 如果沒申請都是違法
- 大象背小象 40年溜滑梯復活了
- 北市「施政效能」如何？ 市民給了66分
- 看到同袍頭皮屑 火爆士兵罵「噁心」、打人巴掌罰7萬
- 打火英雄竟縱火 不值憫恕改判３年半
- 機車行清晨冒火光 疑6旬夫婦罹難亡
- 〈愛唷傷腦筋〉女人三十 秀出真自我
- 今日MLB戰績
- 一日店長初體驗 大憨兒跨越障礙圓夢
- 口琴隊全國賽奪冠 少輔院「正名」未如願
- 離職員工連偷兩次 老闆第二次才發現損失逾300萬
- 泰國男子胸膛刺女友臉 分手後改成狗頭
- 立院通過民進黨、時力提案譴責中國︰非法關押李明哲 即刻放人
- 郝龍斌看前瞻計畫 直批政黨意識型態考量
- 24小時不關機 簡義倫找回中輟生
- 反廢死：和解就輕判 豈非有錢就能殺人
- 殷仔主場首先發 看板見證「台灣」
- 川習再通話 討論北韓、敘利亞問題
- 鄭文燦：航空城都計10月定案 配地比41％
- 陳水扁口述揭密 2000年就職小紙條是「他」傳的
- 夜遊團撞見屍體解剖 檢警：死意堅決
- 【洛杉磯傳真】王丹／一個在我生命中很重要的陌生人
- 霍建華獨特坐姿不是耍帥 背後有慘痛隱情
- Milky Cookie貝果店被爆使用逾期原料 衛生局開罰九萬
- 台陽美展80年 展創會7畫家作品
- 鏗鏘集》中國就是不自由、無人權！？
- 醉漢急診室揮拳 李綜合醫護提告
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：配合聯合國制裁北韓 經部：自2006年就開始
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分