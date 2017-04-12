配合聯合國制裁北韓 經部：自2006年就開始

經濟部3月8日發布預告，暫停自北韓輸入35項產品。（記者黃佩君翻攝）

2017-04-12 12:42

〔記者黃佩君／台北報導〕外交部常次李澄然今在立院表示，為配合聯合國安理會制裁北韓決議，台灣不自北韓進口煤礦。經濟部貿易局今表示，台灣自2006年起就配合安理會決議，暫停自北韓輸出入產品措施，而本次是配合安理會去年11月所發決議，於3月9日預告包含煤礦等35項產品暫停自北韓進口，而煤礦實際自去年3月起就未自北韓進口。

貿易局表示，台灣自2006年開始，就有配合安理會制裁北韓而暫停自北韓輸出入產品的措施，當時根據的是安理會1718號決議。

根據資料，當時外交部即表示，中華民國雖非聯合國之會員國，但作為國際社會成員之一，當善盡國際義務，政府將嚴格遵守並配合聯合國該項決議案，對北韓採取禁運及出口管制等各項措施。

此外，貿易法第6條第1項第5款也明列，若國際條約、協定、聯合國決議或國際合作需要時，主管機關得暫停特定國家或地區或特定貨品之輸出入或採取其他必要措施。

貿易局表示，安理會去年11月發佈2321號公告要求禁止自北韓進出口貨品，台灣在3月9日發文預告35項產品暫停自北韓進口，其中包括煤、鐵礦石、黃金、稀土礦等。

而除配合安理會外，台貿易法也規定有戰略性高科技貨品輸出管制清單，納入國際性反精密武器擴散至特定國家的「瓦聖那協議清單」及「防止擴散清單」內之輸出貨品，管制對北韓及伊朗兩國出口貨品。