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亞都麗緻搶母親節商機 估營收年增10-20％

2017-04-12  12:32

〔記者王憶紅／台北報導〕亞都（5703）麗緻看好母親節商機，今年推出多元化彈性餐飲組合，亞都麗緻表示，隨母親節聚餐趨勢成形，也持續帶動飯店、百貨餐廳的營收成長，雖近年消費者預訂延後發酵，但今年預計仍可提升10~20％業績。

根據台灣近年多項母親節消費調查發現，超過50％的台灣媽媽仍最期待與「與子女共享大餐」，麗緻餐旅集團今年聯合旗下飯店、館外餐廳及烘焙坊，提供優惠組合，預估今年母親節檔期業績可望較去年增加10-20％。

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  • 台北亞都麗緻大飯店搶攻母親節商機。（亞都麗緻提供）

    台北亞都麗緻大飯店搶攻母親節商機。（亞都麗緻提供）

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