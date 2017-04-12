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先貶後揚 新台幣中午暫收30.586元

2017-04-12  12:26

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率早盤呈現先貶後揚格局，盤中走勢震盪，中午暫以30.586元兌1美元作收，升值6.4分，台北外匯經紀公司成交量為3.73億美元。

外匯交易員表示，國際間地緣政治風險，成為主導短線匯市波動的重要因子，新台幣上午交易區間主要落在30.57元至30.67元，波動達1角。

外匯交易員指出，除了東北亞區域緊張情勢升溫外，美國財政部可能在週末公布匯率報告，也讓銀行間交投維持謹慎，靜待新的方向指引。

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  • 新台幣匯率早盤呈現先貶後揚格局，盤中走勢震盪，中午暫以30.586元兌1美元作收，升值6.4分。（資料照，路透）

    新台幣匯率早盤呈現先貶後揚格局，盤中走勢震盪，中午暫以30.586元兌1美元作收，升值6.4分。（資料照，路透）

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