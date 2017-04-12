30億食安基金沒作用 頂新魏家申請公益信託

「滅頂」風暴後，頂新集團承諾提撥的30億食安基金，兩年來閒置，魏家將申請「公益信託」。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-04-12 11:58

〔記者楊雅民／台北報導〕一波三折，「滅頂」風暴後，頂新集團魏家承諾提撥的30億食安基金，將申請「公益信託」，計畫邀請全民參與公益關懷。

為平息「滅頂」風暴，頂新集團前年由魏家兄弟共同持股的海外公司，以美元匯入30億食安基金，並於台新銀成立美元信託帳戶，做為食安及公益之用。

該筆基金的運作和規劃，原本交由潤泰集團總裁尹衍樑統籌，尹衍樑規劃食安基金時，原本有意找前中研院院長翁啟惠協助，但當時在瘋狂的滅頂氛圍下，翁啟惠以缺乏正當性回絶。

後打算將基金捐給政府，當時的衛福部長蔣丙煌也公開回絶，行政院沒有打算要收。

經過兩年的波折，頂新魏家已決定將該筆基金申請公益信託，並已向政府遞案送審，頂新集團今日也將以善愛為寶、台灣共好，「30 Trust魏氏兄弟公益計畫」為主題，對外說明公益信託的未來管理及監督機制。