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遠傳攜手台南市政府 智慧公車服務再升級

2017-04-12  10:55

〔記者王憶紅／台北報導〕遠傳（4904）攜手台南市政府交通局，打造大台南智慧公車服務再升級，遠傳表示，將台南的智慧站牌通訊從2G升級成4G，且在台南的近千座市區站牌，布建Beacon藍牙微定位裝置，提供民眾查詢公車到站資訊、路線規劃及票價查詢等。

遠傳表示，配合經濟部工業局《4G智慧寬頻應用城市補助計畫》，執行優化各項軟、硬體功能，除了將智慧站牌通訊從2G升級成4G，並陸續於全市400台公車及近千座市區站牌布建Beacon藍牙微定位裝置，搭配全新改版的「大台南公車APP」，提供搭乘的民眾所在地點即時且多元的交通資訊，與觀光訊息推播服務。

遠傳認為，台南是一個適合旅行、觀光的城市，現在民眾在大台南公車上及設有Beacon的站牌處，使用「大台南公車APP」，並打開手機藍牙及定位功能，即可收到臨近店家優惠、公車到站、公車改道或政令等相關訊息。為讓民眾可以感受生活智慧行的服務，遠傳電信預計全計畫共將布署上萬個Beacon，分別運用在交通、觀光及教育領域，提供導覽、定位及推播服務。

新版「大台南公車APP」結合Beacon及旅運資訊平台提供多項服務，如：公車到站資訊、改道訊息、沿線店家好康推薦、路線規劃及票價查詢等。

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