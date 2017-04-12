王文洋與呂安妮傳分居 公關：原本就沒住一起

針對《壹週刊》報導宏仁總裁王文洋與呂安妮分居，王文洋公關經理今（12）日特別澄清，其實總裁自2007年就單身至今；而2003年到現在，王文洋與呂安妮從來就沒有住在一起。（資料照，記者王敏為）

2017-04-12 10:48

〔記者張慧雯／台北報導〕針對《壹週刊》報導宏仁總裁王文洋與呂安妮分居，王文洋公關經理今（12）日特別澄清，其實總裁自2007年就單身至今；而2003年到現在，王文洋與呂安妮從來就沒有住在一起，報導所說「分居」根本不是事實。

據了解，有關於王文洋與呂安妮分手或分居一事，自去年開始即傳得沸沸揚揚，也早就傳到王文洋耳朵裡，但王文洋對此事一概一笑置之，沒想到被《壹週刊》報導，只好請公關經理出面解釋。