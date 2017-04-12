迎新iPhone訂單 業成籌資擴廠

2017-04-12 10:40

〔記者陳梅英／台北報導〕鴻海集團旗下觸控面板廠GIS-KY業成（6456）董事會昨通過成都子公司資本支出達35.5億元，主要是配合客戶新產品產能建置需求，外界認為此與iPhone訂單有關，為支應擴廠所需資金，GIS董事會也通過，將在3,000萬股額度內，辦理現金增資或全球存託憑證（GDR）。

業成3月合併營收66.06億元，月增6.84%，年增19.89%。首季在傳統淡季下，合併營收182.05億元，季減38.54%，年減7.08%，由於蘋果今年陸續將推出新款iPad以及搭載AMOLED面板的iPhone，業成作為主力供應商之一，今年營運可望逐季走強。

業成去年合併營收793.61億元，稅後盈餘28.97億元，每股稅後盈餘9.39元，是觸控廠獲利王，也是少數2016年持續獲利的觸控面板廠。