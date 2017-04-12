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中市府取得台糖土地 太平產業園區5月實質開發

2017-04-12  10:21

〔記者張菁雅／台中報導〕為輔導未登記工廠合法化經營，同時解決非法占用農地建廠的問題，台中市政府經發局勘選太平區西南側的台糖土地，及其鄰近自願納入開發的私有土地，依產業創新條例開發「太平產業園區」。經發局今天表示，預計5月與台糖公司簽約後，即進入實質開發工程，期望明年初開始交地給廠商。

經發局表示，太平產業園區開發案自去年4月25日取得內政部許可後，市府積極與台糖公司協調用地取得方式，最終採用「部分土地合作開發、部分土地協議價購」方式，並經立委何欣純協調、經濟部次長沈榮津及楊偉甫承諾，台糖公司將於今年4月底在董事會確認處理，並預計5月雙方簽約後，進入實質開發工程。

經發局指出，為快速提供廠商設廠用地，已在去年11月辦理設廠用地預先登記作業，申請廠商192家已完成資格審查，合格廠商共122家，並於今年3月10日先通知廠商審查結果，預計5月與台糖公司土地協商完成後，即可進行抽籤選地作業，期能於107年初開始交地給廠商。

經發局也指出，市府在潭子區規劃的「潭子聚興產業園區」，也已由經濟部水利署、台電公司及市府水利局核定用水、用電及排水計畫，並於103年10月底經市府環保局公告通過環境影響說明書審查，另開發計畫書則於今年3月30日，經內政部區域計畫委員會審議通過，未來市府輔導進駐的廠商將以區域未登記工廠為主。

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  • 圖中紅色區塊為太平產業園區所在地。（台中市政府經發局提供）

    圖中紅色區塊為太平產業園區所在地。（台中市政府經發局提供）

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