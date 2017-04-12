智慧電表被爆無法驗收 康舒：配合台電完成示範場域
〔記者羅倩宜／台北報導〕被立委踢爆台電澎湖智慧電表無法驗收，得標廠商之一的康舒（6282）表示，電表、通訊模組及後端平台三者須能相互溝通，智慧電網才算完整，並非電表硬體就能單獨運作。未來康舒團隊將持續與台電共同努力，克服技術困難，以建立完整的智慧電網示範場域。
康舒表示，政府打造澎湖低碳島的計畫，是希望佈建全國第一個智慧電網整合型集中示範場域，透過實際驗證，使得智慧電網及智慧電表的技術更成熟可用。各國對於智慧電網，不少仍處在摸索階段，因其中包括的面向既多且廣，例如再生能源、儲能、配電自動化、智慧電表系統、通訊傳輸、家庭能源管理等。
因此智慧電表計畫，除了安裝電表，還須將電表取得的用電量等數據，透過通訊模組，傳回後端的平台系統，以進行大數據分析。以便分析用電量高低峰，以訂定不同時間的電價，即簡稱的「時間電價」。
換言之，電表、通訊模組、後端平台系統，是智慧電表成功的三大關鍵，缺一不可。目前智慧電表的數據傳輸方式眾多，可透過實體電路、也可利用無線通訊如wifi或zigabee，整合上原本就具挑戰；另還有電表與後端平台的相容性等障礙有待克服。在此案進程中，康舒全力配合台電的需求，修改規格，迄今已完成500支智慧電表的安裝，後續將更努力與台電合作，共同完成此案，以建立完整的智慧電網解決方案。
康舒表示，近年來積極投入新能源及智慧電網事業，陸續開發出各式智慧電表産品，可內建不同的通訊模組，另佈局軟硬體系統整合，已吸引日系及美系廠商尋求合作。康舒也在廠區宿舍建立2000多支智慧電表的示範電網，運作相當成功。
康舒指出，未來將透過與日商策略結盟，強化在智慧電網與智慧電表先進讀表系統（AMI）產品的整合能力，積極佈局台灣市場，進而拓展東南亞及歐洲海外市場。近期已陸續與東南亞電力公司接洽，並針對各地試點與先期規劃展開設計與討論。康舒認為，智慧電表並非單一産品，而是一個完整的新産業，期盼能在國內外與産官學共同合作，彼此提攜共創多贏，在智慧電網市場開創新一波契機。
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