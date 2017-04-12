「帝寶」法拍戶創新低單價標脫 每坪跌破200萬

帝寶豪宅。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-04-12 10:11

〔記者徐義平／台北報導〕備受房產業者關注的豪宅「帝寶」、E棟13樓法拍戶，今早在台北地院進行第三次拍賣，最終吸引3組投標，以2億2222萬元，總算順利拍定，得標人為富益投資公司。不過，今日拍定價格與該豪宅社區過往實價揭露的紀錄對照，每坪竟跌破200萬元，已經是創新低價。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，三拍價格已經具備相當吸引力，拍定是可預期，不過，因租約尚未確定完全排除，因此，投標者可能已經將排除成本計算在內，造成拍定價格不如過往該社區實價每坪240萬起跳的原因，不過，因法拍屬特殊情況，建議當作個案來看。

寬頻房訊表示，該法拍戶原定3月15日執行三拍，不過，因二月底，債權銀行申請租賃合約排除而緊急公告停拍，相隔不到一個月，台北地院則又再度公告將在4月12日執行法拍，而且公告內容中提到已接受債權銀行申請租約排除的理由，並給予租客提出異議時間，倘若時間一過，租客沒有提出異議或是提出的理由不被採納，預期租約便可順利排除，此舉也是該戶在三拍順利拍定的主因。

根據台北地院公告，「帝寶」法拍戶，為E棟13樓，坪數約131.32坪（包括1個車位，約19坪），底價2億1184萬元，若車位每個行情400萬元，拆算每坪底價約188.54萬元，已經跌破2010年的法拍價格，業者推估該法拍底價應該已經創金融海嘯以來該豪宅新低。

如今法拍拍定價格確定跌破每坪200萬元，也正式宣告該豪宅是繼「文華苑」、「輕井澤」等，另一個又跌出200萬單價豪宅俱樂部的實例，甚至相較該豪宅最貴每坪298.2萬元，每坪跌掉百萬元，相當於跌掉一戶上億價值。