稅改吸引大戶回流？ 財長：應與經濟轉好有關

2017-04-12 10:13

［記者吳佳蓉／台北報導］金管會昨公布，今年首季台股大戶回流1921戶，外界好奇主因是否與稅改有關。財政部長許虞哲今於立法院財委會受訪時表示，「不太清楚」，證所稅已停徵一段時間，也不會是因為當沖降稅，推測與出口成長，經濟轉好有關，5月也會針對長期持有者的股利進行稅改，若能如預計的在明年1月實施，股利稅負即可減少。

財政部稅改動作頻頻，其中當沖降稅昨日已在立法院三讀通過，對此，許虞哲表示，預計最快月底就有希望上路，屆時即可驗證金管會當初所講的，台股交易量是否能增加；每日平均交易量至少增加100億元以上，才可彌補稅收。

另一方面，對於出現大戶回流現象，許虞哲回應，不曉得真正回流主因，但證所稅已經停徵一段時間，回流也絕對不是因為當沖降稅，推測還是與整體經濟環境轉好，近3年出口競爭力逐步增加有關。至於五月股利所得稅改是否也為助大戶回流誘因之一，他僅回應，5月稅改針對長期持有者，財部降稅不只針對投資當沖者，對長期持有也有考量。

媒體進一步追問股利稅改方向，是否確定採分離課稅，許虞哲表示，就看怎麼分離，若分離課稅但僅採單一稅率，對高所得者有利，但將對適用所得稅率5％、12％者不利，以往儘量不使用分離課稅就是因為這樣，還是綜合各類所得課稅比較公平一點。對要怎麼改，目前還沒定案，本週五委外研究期末報告才審查，下週會逐一拜會財委會委員，搜集各界意見後，5月中旬才會提出完整草案。