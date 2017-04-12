背後有中資？ 唯晶數位：保留對壹週刊追訴權

2017-04-12 09:32

〔記者張慧雯／台北報導〕唯晶數位（6626）本月7日才登錄興櫃，成為遊戲股新兵，不過，今日出刊的《壹週刊》影射唯晶數位背後疑有中資，唯晶數位一早發出澄清稿否認，且宣布「保留對壹週刊法律追訴權」。

唯晶數位聲明稿全文：

一、本公司前身為唯晶科技遊戲部門，之後分割獨立，董事長許書綺集合家族、友人資金，以1,800萬元收購，開始創業。

二、該文提到之本公司投資人中有香港智馭網路科技，該公司為許董事長個人百分之百持股之公司。

三、本公司除許董事長與內部團隊外，股權結構單純，目前主要持股股東為霹靂、鈊象、中華開發、工研院、兆豐金創投等國內知名公司與投資機構。資本形成過程單純，登錄興櫃過程完全透明，經主管機關標準檢驗通過。

本公司將保留對壹週刊法律追訴權