4/12重要財經新聞一覽
2017-04-12 09:16
自由時報財經︰美光併購前涉竊密投中 5前華亞科主管交保
農曆年後市場盛傳，有中企高薪惡性挖角記憶體大廠美光收購的華亞科員工，人數超過百人。美光法務主管Joel Poppen昨在官方網站部落格首次發文證實，已對涉嫌竊密的行為訴諸法律；據了解，桃園檢方獲報後已在二月發動搜索約談，將張姓等五名華亞科前高階主管交保候傳並限制出境。
相關新聞請見：美光併購前涉竊密投中 5前華亞科主管交保
蘋果日報財經︰陸廠挖角竊密 前華亞科員工遭查
中國對我半導體廠展開大挖角，已經引發檢調重視，據了解，台中地檢署已陸續指揮新北市調查處和台中市調查處展開搜察調查，傳喚美光離職副理及前瑞晶科技的專案工程師等多人到案，已有5名高階主管、專案研發工程師被依妨害祕密罪嫌以10萬元不等金額交保及限制出境。
工商時報財經︰陸禁韓令面板雙虎樂
大陸禁韓令也影響面板產業，近期傳出大陸政府要求下游採購廠商抵制韓國面板，在京東方等本土面板廠產能還未能趕上之前，轉向台灣群創、友達採購。面板雙虎喜迎轉單，第2季開始面板出貨可望達到兩位數的高成長。
經濟日報財經︰台股億級大戶 Q1大增兩千人
台股指數萬點前，代表本土投資信心的股市大戶人數大舉歸隊。金管會昨（11）日公布，今年首季上市櫃台股大戶回流戶數高達1,921戶，再加上外資尚未撤離，台股後續資金動能仍備受期待。
星島日報財經︰一帶一路基建風險高 證監定審批加分指引
港府欲打造本港成為「一帶一路」的基建融資平台，惟證監會發聲明指，「一帶一路」基建項目公司涉及的風險令人關注，申請上市時除了要披露風險，同時要有符合部分因素才能「加分」，以減輕證監會反對上市的可能性。港交所（388）昨日首度披露，曾接獲「一帶一路」地區的公司查詢在本港上市。分析指，該聲明警告性味濃，為「一帶一路」基建項目上市定下遊戲規則，同時提醒公司不要亂以「一帶一路」概念「抽水」。
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