同飯店鄭弘儀嫁女兒... 郭董、張國煒在另場婚宴碰頭

鴻海董事長郭台銘和長榮航空前董事長張國煒都出席李培毓的婚禮。（本報合成照）

2017-04-12 09:37

〔即時新聞／綜合報導〕4月9日週日當天，全台許多政商名流都聚集在台北大直的萬豪酒店！不僅節目主持人鄭弘儀於萬豪酒店為女兒舉辦婚禮，政界重量級人士包括總統蔡英文、行政院長林全、立法院長蘇嘉全、台南市長賴清德、台北市長柯文哲，柯P爸媽、黃國昌、林昶佐等立委均到場；有媒體報導，當天除了鄭弘儀女兒婚禮在5樓舉行，萬豪酒店8樓還有一場低調的婚宴，鴻海董事長郭台銘和長榮航空前董事長張國煒都出席。

「三立新聞」報導，郭台銘和張國煒出席的這場婚宴，是台北市警局信義分局前局長李德威的名模女兒李培毓的婚禮，李培毓曾為老爸嗆柯P，一度聲名大噪，由於李德威退休後被郭董延攬進鴻海，新郎則是長榮機師，意外湊成讓郭台銘和張國煒同場，有在場人士透露，張國煒和郭台銘還聊了一下。

報導提到，張國煒成立星宇航空強勢復出，曾傳出初期將租購10架新機，合夥投資人找上誰，業界都很關注，因此張國煒和郭台銘同台，讓外界充滿聯想。

《鏡傳媒》則報導，李培毓過去曾幫長榮航空拍攝過空姐立牌，因此張國煒也出席她的婚宴，張國煒當天沒有跟郭董一起坐主桌，但兩人在場互動談天閒聊。外傳郭董有可能投資星宇航空，有知情人士透露，郭台銘目前還有夏普、東芝兩大投資案，也有自己專屬機隊，現階段兩人只當好朋友，要變合作夥伴，八字都沒有一撇。