台股開盤下跌2.11點 報9830.31點
2017-04-12 09:02
台北股市今天開盤下跌2.11點，跌幅0.02％，報9830.31點，成交金額為16.31億元。（資料照，記者劉信德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天開盤下跌2.11點，跌幅0.02％，報9830.31點，成交金額為16.31億元。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 台股
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 蔣友青婚宴照曝光！新娘背景大有來頭
- 這件事讓她理智線斷掉... 童仲彥嫩妹翻臉內幕曝光！
- 咦~《春嬌救志明》景點好熟悉 竟然在這裡
- 自由廣場》何不對中國發佈紅色旅遊警示？
- 「每天只吃3匙飯」 女星被爆瘦到皮包骨
- 搶救生育率 衛福部擬成立「少子化辦公室」
- 雞籠中元祭放水燈 維持農曆7月14日
- 豪後衛飆「雙十」 締籃網近10年最佳
- 嗨騎初戀被撞見 母裝暈 騙兒遭性侵
- 李安驚傳健康亮紅燈 秘密返台就醫
- MLB》球速僅138公里 42歲日投依然宰制大聯盟（影音）
- 普立茲獎揭曉 獲獎關鍵「挑戰權威」
- 金鶯踢館波士頓 今日賽事預告與轉播
- 小檔案：綠樓與修澤蘭
- 《異攻隊》鬥陣《復仇者》 超級英雄聚一堂
- 彰縣拚綠色交通 盼捷運延伸和美、鹿港
- 淡海輕軌圍籬 年底前撤除9成
- 檢察官強制處分權存廢 法界有歧見
- 林文義／夕霧與幽光 － 沈昭良的人間凝視
- 赤科山電桿地下化 民疑重複開挖
- 果真一審重判、二審減半…難怪司法被疑不公
- 又斷了！南投力行產業道路翠巒部落段因雨中斷
- 《上班族停看聽》中年失業轉職成功
- 鄭文燦：航空城都計10月定案 配地比41％
- 《中英對照讀新聞》Syrian children in state of ’toxic stress’, Save the Children says 「拯救兒童」說，敘利亞兒童處於「毒性壓力」狀態中
- 機組員臨時插隊// 聯航強拖乘客下機 全球公憤
- Chaumet奇幻世界 時空平移巴黎─踏入會場宛如直達花都 頂級珠寶手繪草稿 盡顯精湛工藝
- MIKIMOTO 書發真珠時尚
- 自由廣場》〈林保華專欄〉川習會：聲東擊西與百日通牒
- 星爵首度到日本 因這原因想定居
- 林智勝暴瘦8公斤 「漏」出疲態
- 竹市非營利福林幼兒園 9月招收6班
- 主場開幕戰的悲…紀念前王牌 皇家邀范母開球
- 泰國新年 人象潑水戰
- 先發戰報》暌違近一年 倪福德本季初先發
- 《通靈少女》大好評 金鐘戲王自爆遭公視封殺
- 【愛讀書】 《初春夢的寶船》
- 〈美味教室〉找個好天氣 野餐去
- 自由廣場》看丹麥 我們台灣人應該反省
- 林美秀念「夫妻」情 不打擾豬哥亮
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台股開盤下跌2.11點 報9830.31點
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分