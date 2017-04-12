王文洋與呂安妮戀情 週刊爆：早已分手

王文洋和呂安妮驚傳已分手。（資料照，記者王敏為）

2017-04-12 08:52

〔即時新聞／綜合報導〕宏仁集團總裁王文洋當年因與呂安妮交往，改變台塑集團歷史。週刊報導，王文洋和呂安妮分居已久，並驚傳雙方早就分手。

根據《壹週刊》報導，王文洋今年初在某場尾牙餐會，公開要求賓客幫他介紹女友，並強調自己現在單身，「要不要幫我介紹女朋友阿？我現在單身，一直都是單身中」，但當時在場賓客以為在開玩笑，沒有回應。王文洋與呂安妮分居後，常出席各種應酬，呂安妮則是在深夜獨自到按摩店抓龍。

報導提到，王文洋與呂安妮的分手傳聞一直在流傳，社交圈人士表示，「王文洋和呂安妮其實已分手。」王文洋日前與呂安妮用餐完後，2人走出餐廳時，像是陌生人，沒有任何交談，並坐上各自轎車離去。

宏仁集團公關顧問梁家堯回應，這是個人私事，不便回應。