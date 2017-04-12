永豐餘何家被爆內鬨 大股東揚言賣股切割何壽川
2017-04-12 07:33
週刊報導，永豐餘大股東何政廷揚言要賣股切割何壽川。（資料照，記者李靚慧攝）
〔即時新聞／綜合報導〕永豐餘大股東何政廷日前接受週刊訪問，他表示對集團總裁何壽川經營永豐餘、永豐金極為不滿，揚言要賣股切割何壽川，永豐何家將可能分裂。
根據《鏡週刊》報導，去年永豐餘和永豐金獲利雙雙衰退，永豐餘股價在票面價10元徘徊，永豐金更跌破票面價。何政廷表示，股價跌破票面價等於是信用破產，何壽川應該要覺得難過，但卻沒有一點責任感。
何政廷是何壽川的堂哥、永豐餘創辦人之一何義的三子，他持有永豐餘家族持股近9％，是第二大個人股東。如果何政廷在市場上販賣股票，恐將影響何壽川經營權。
何政廷說，雖然賣祖產心很痛，但到了某個程度，他就會把永豐餘和永豐金持股全部賣掉，和何壽川一刀二段、斷絕關係。
何壽川回應，他對於家族事務，因屬公共問題，不便回應。
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