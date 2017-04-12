地緣政治緊張升高 歐股漲跌互見
2017-04-12 05:04
〔中央社〕繼美國空襲敘利亞後，朝鮮半島緊張情勢又升高，投資人採取觀望態度，今天全球股巿交易疲軟。投資人消化英國3月通膨率維持在3年半來高點後，倫敦股巿表現優於其他歐洲股巿。
倫敦FTSE 100指數上漲16.56點或0.23%，以7365.50點作收。
法蘭克福DAX 30指數跌61.17點或0.50%，收在12139.35點。
巴黎CAC 40指數跌5.59點或0.11%，收5101.86點。
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