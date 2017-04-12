法律爭訟 高通反控蘋果違約索賠
2017-04-12 00:38
〔中央社〕晶片製造商高通公司（Qualcomm）在與蘋果公司（Apple）的法律爭訟中採取攻勢，反控生產iPhone的蘋果違反多項協議並鼓勵全球各地監管當局打擊高通。
於10日晚提出的反訴中，高通否認蘋果於1月提起訴訟時的指控，同時指控蘋果未能真誠協商專利權利金。
蘋果的提告主張，高通濫用其市場力量索取不公平權利金，呼應美國反托辣斯監管當局以及全球各地當局的指控。
但高通反擊指出，蘋果濫用其在智慧手機市場的地位，削減支付給協助iPhone獲致成功的相關技術的權利金。
高通的反訴表示，蘋果的目標很明確，就是要利用其巨大力量，迫使高通為其專利技術接受低於公平價值的權利金，而那些專利技術促成手機技術創新並協助為蘋果創造逾7600億美元iPhone銷售。
反訴又說，蘋果也藉由在南韓和歐盟及其他地區提訴，蓄意提供政府機構有關高通的錯誤及誤導資訊和證詞，鼓勵全球各地反托辣斯監管當局打擊高通。
高通發表聲明說，它尋求就蘋果「在多項協議中違反承諾」索取賠償。
美國聯邦貿易委員會於1月提起反托辣斯訴訟，指控高通濫用其手機等裝置所使用處理器的市場主導地位，導致消費者支付較高價格。高通駁斥前述主張「有誤」。
總部設在加州聖地牙哥的高通，曾於2015年同意支付9億7500萬美元，就中國境內反托辣斯指控達成和解。
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