大樂透、今彩539 開獎囉！

2017-04-11 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕今天（4月11日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大樂透：09、22、31、36、40、47，特別號：08。

49樂合彩：09、22、31、36、40、47。

今彩539：15、21、25、38、39。

39樂合彩：15、21、25、38、39。

3星彩：083。

4星彩：3026。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」